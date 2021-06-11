Yavru leylek, düştüğü cami kubbesindeki yuvasına bırakıldı

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi´ndeki cami kubbesinden düşen yavru leylek, itfaiye merdiveniyle yeniden yuvasına koyuldu.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kocapınar Camisi´nin kubbesindeki yuvasından düşen yavru leyleği gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru leylek yaralanmadığı anlaşılınca da itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni kullanılarak tekrar kubbedeki yuvasına bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-06-11 12:28:44



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