İpekyolu Belediyesinden ‘Prestij Sokak’ çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, “Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz” projeleri kapsamında çarşı merkezinde bulunan 280 metre uzunluğundaki Hacı Osman Sokağı yeniden dizayn etmek için çalışmalara başladı.

Şerefiye Mahallesi’nde yer alan Hacı Osman Sokağı için yenileme projesini tamamlayan İpekyolu Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle yapım aşamasına geçmek için kolları sıvadı. Yaptıkları tüm projelerde altyapı çalışmalarına özen gösterdiklerini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projenin tamamlanmasıyla İpekyolu sakinlerinin gezip dinlenebilecekleri, kaliteli bir sokağa daha kavuşacağını ifade etti. Başkan Vekili Aslan, “Kentimizin gelişimi ile ilgili kararlar alırken mahalle muhtarlarımızın, esnafımızın ve diğer vatandaşlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı başlatıyoruz. Çalışmalarımızda harcadığımız paranın her kuruşunun, vatandaşlarımızın cebinden çıktığının bilinciyle hareket ederek, projelerimizi sağlam temellere ve ihtiyaçlara göre yapılandırıyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı ileride elektrik, su ve kanalizasyon ile telefon ve internet iletişimi gibi konularda sıkıntı yaşamamak için altyapı kuruluşlarıyla irtibat halindeyiz. Altyapı sorununu giderdikten sonra sokaklarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projelerimizle Van’ın cadde ve sokakları yenilenerek kentimizde büyükşehir havası esecektir. Çalışmamızın tamamlanmasıyla yıllardır ihmal edilen Hacı Osman Sokağımız, inşallah pırıl pırıl bir hale gelecektir” dedi.

Sokak yenileme çalışmalarının sadece Hacı Osman Sokağı ile sınırlı kalmayacağını, kentin pek çok noktasında benzer özellikler taşıyan sokak yapım projelerinin mevcut olduğunu belirten belediye yetkilileri, “Çarşı merkezinde 280 metre uzunluğundaki projede yol ve kaldırım düzenlemesi, dekoratif aydınlatma, otopark cepleri ve oksijen deposu ağaç, çiçek ve çimlerin yer alacağı peyzaj düzenleme çalışması yapılacak” ifadelerini kullandılar.

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