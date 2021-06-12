Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ataması gerçekleşen hakim ve savcılar onuruna plaket takdim töreni düzenlendi.

Plaket takdim törenine, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı ile tayini gerçekleşen hakim ve savcılar katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, “Aramızdan ayrılacak olan değerli hakimlerimize ve Cumhuriyet savcılarımıza, adliyemizdeki hizmetlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyor, yaşamlarında sağlık, yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından tören, ataması gerçekleşen hakim ve savcılara plaket takdimi ile sona erdi.

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