Vali Bilmez’den Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, mesai mefhumu gözetmeksizin koruyan ve görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız; vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Ülkemizin her yanında olduğu gibi ilimizde de bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakârlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan Jandarma Teşkilatımızın kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyor, kuruluş yıldönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, ilimizde görev yapan jandarma personeli olmak üzere tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.