Van'da 'Rexo' ve 'Magnum'lu aramada 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, narkotik köpekler 'Rexo' ve 'Magnum' ile yapılan aramada, 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözalıtını alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan müşterek operasyonda, Van'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpek 'Rexo' ile arama yapıldı. Arama sırasında Rexo'nun tepki verdiği aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 256 kilo 30 gram ieroin ele geçirildi.

İpekyolu ilçesinde ise yine polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Magnum' ile arama yapıldı. Aramada, 50 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Yakalanan eroin ile ilgili N.Ç. ve R.Y. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-13 18:19:00



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