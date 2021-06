Van Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi uzaktan kumandalı can simidiyle kurtarıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinden Van gölüne giren 2 kişi akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Kıyıdan 700 metre açıkta Çarpanak Adası yakınlarında yorgunluktan bitkin halde dalgalarla mücadele eden 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi ekipleri tarafından uzaktan kumandalı can simidi ile bota alınarak kurtarıldı.

Tuşba ilçesinden Van Gölü'ne giren 4 kişi, açığa doğru yüzmeye başladı. 4 arkadaştan 2'si dalgalarla birlikte açığa doğru sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden kıyıdakiler, gözden kaybolan 2 kişi için polise haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bot ile göle açıldı. Ekipler, kıyıya yaklaşık 700 metre açıkta Çarpanak Adası yakınlarında yorgunluktan bitkin halde dalgalarla mücadele eden 2 kişiyi farketti. Bitkin halde olan M.V. ve M.D.Ö., ekipler tarafından uzaktan kumandalı can simidi ile polis botuna alarak kurtardı. Boğulmak üzere olduklarını belirten M.V. ve M.D.Ö., 2 arkadaşının daha kayıp olduğunu belirtti. Yapılan aramada diğer 2 kişinin de yüzerek Çarpanak adasına çıktıkları ve orada kurtarılmayı bekledikleri anlaşıldı. 4 arkadaş polis polis ile kıyıya çıkarıldı.

Konu ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"13 Haziran 2021 günü İlimiz Çarpanak adasıaçıklarında 4 şahsın göl üzerinde yüzdükleri esnada suya açıldıkları, açığa doğru sürüklendikleri, kıyıya dönemedikleri ve kendileriyle irtibatın kesildiği ihbarı üzerine; Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince polis botu ile ivedilikle çıkış yapılmış, kısa süre içerisinde bölgeye ulaşıldığında kıyıdan yaklaşık 700 metre açıkta M.V. ve M.D.Ö. isimli vatandaşlar çok bitkin halde uzaktan kumandalı can simidi marifetiyle botumuza alınarak kurtarılmıştır. Kendileri ile yapılan ilk görüşmede 2 şahsın daha Çarpanak adasına doğru yüzdükleri öğrenilmesi üzerine ivedilikle ada istikameti taranarak şahısların ada kıyısında karada oldukları görülmüş R.G. ve R.E. isimli vatandaşlarda botumuza alınarak toplamda 4 şahıs sağ olarak kurtarılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak Halkımızın can ve mal güvenliği için tüm çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-13 20:57:53



