Van Teknokent’ten DemoDay etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen, Van Teknokent ve Patent Effect işbirliğinde yürütülen “PatentGrowthGelişmekte Olan Bölgelerde Patent Bilgisinin Yaygınlaştırılması ve Patent Tabanlı Girişimlerin Hızlandırılması” isimli proje kapsamında Patent Growth DemoDay etkinliği online olarak gerçekleşti.

Proje kapsamında girişim hızlandırma programına katılan girişimciler arasından seçilen 10 girişimci sahneye çıkarak, projelerini tüm Türkiye ile paylaştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan, Van ve çevre illerdeki teknoloji tabanlı girişimciliği geliştirmek amacıyla faaliyetler yürüten Van Teknokent'in; Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen PatentGrowth isimli proje kapsamında Van, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde Patent Effect işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinliklerle bölgenin teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunduğunu belirten Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, “Proje kapsamında belirtilen illerde toplamda 7 etkinlik düzenlendi. Etkinler kapsamında TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş gelecek vadeden 7 teknoloji alanında (sağlık, ileri malzemeler, gıda ve tarım, enerji depolama, robotik, biyoteknoloji, yapay zekâ) 7 ayrı Teknoloji Vizyon Raporu hazırlandı. Bu raporlar önceden belirlenen illerde düzenlenen online etkinlikler ile kamuoyuna duyuruldu. Etkinliklerimiz esnasında özellikle bölgemizdeki girişimcilerin ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu teknoloji alanlarında konusunda uzman eğitmenler tarafından kendilerine eğitimler verildi. Girişimcilik ekosisteminde yer almak isteyen herkes eğitimleri dilediği zaman Van Teknokent’in YouTube kanalı üzerinden izleyebilir. Patent Growth projesi kapsamında seçilen girişimci adayları projelerinin geliştirilmesi için alanlarında uzman mentörler tarafından 2 ay boyunca girişim hızlandırma programına alındılar. Girişimci adaylarımız hızlandırma programlarında; iş fikri doğrulama, müşteri ve pazar doğrulama, rakip analizi, iş modeli geliştirme, patent stratejisi geliştirme, yatırımcı sunumu hazırlama ve sunma eğitimleri aldılar. Girişim hızlandırma programına katılan girişimcilerimiz arasından seçilen 10 girişimcimiz bugün sahneye çıkıyor ve projelerini tüm Türkiye ile paylaşacaklar. Üniversitemizin stratejik amaçları içerisinde; girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini artırarak üçüncü nesil bir araştırma üniversitesi olmak, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırarak yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitim programları ile girişimci ve nitelikli mezunlar yetiştirmek, kurumsal kapasiteyi geliştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgesel ekonomik gelişim için yerel kalkınma paydaşları ile işbirliklerini güçlendirerek sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı hizmetlerini artırmak yer almaktadır. Bu amaçla düzenlemiş olduğumuz tüm bu etkinlikler ve düzenleyeceğimiz yeni faaliyetler ve projeler ile üniversitemizin amaçlarına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

PatentGrowthDemoDay etkinliğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin ise “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahipliğinde, ABD Büyükelçiliği desteği ile Van Teknokent ve Patent Effectiş birliğinde yürütülen Patent Growth Projesi DemoDay etkinliğine hoş geldiniz. Öncelikle programda emeği geçen Van YYÜ Rektörümüz ve yönetimine, ABD Büyükelçiliğine, Patent Effect’e, Van, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerindeki paydaşlarımıza, mentörlerimize, süreçteki olağanüstü gayretleri için girişimcilerimize içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Son derece yoğun geçen bir yılın ardından bu yolculuğumuzda nihayet sona ulaştık. Birazdan 10 girişimci adayımız sunumlarını gerçekleştirecekler. Özellikle teknolojinin ve dünyanın sürekli geliştiği ve değiştiği günümüzde sektöre güç verecek girişimleri desteklemenin ülkemizin sosyal ve iktisadi hayatını zenginleştirmede önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Son yıllarda milli ve yerli üretim anlayışının ivme kazandığı ülkemizde döviz geliri sağlayacak her girişimin özendirilmesinin şart olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla yenilik ve teknoloji odaklı girişmelerin desteklenmesi ve geliştirmesi için son hızla çalışıyor ve projeler üretiyoruz. Bu amaçla desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen rektörümüze tekrar teşekkür ediyor, tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Patent Effect kurucu ortağı Mustafa Çakır’ın yapmış olduğu Demo Day etkinliğinde sahne alan girişimler projelerini anlattılar.

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