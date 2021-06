Şifa arayanların yeni adresi Van Gölü Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü’nde yüzme sezonunu açtı

Güzel koyları ve sahilleriyle Ege ve Akdeniz’i aratmayan Van Gölü sahilleri hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenlerin uğrak mekanı oldu.

Soğuk havaların ardından sezonu geç açan vatandaşlar, son bir haftadır etkisini artıran sıcaklar karşısında soluğu Van Gölü'nde alıyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı ve Ayanıs Halk Plajı, hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.

3 bin 755 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor. Havadan drone ile görüntülenen Van Gölü sahillerindeki güzellikler ise görenleri hayran bırakıyor.



“Van Gölü suyunun geleneksel tedavi olarak çeşitli yönlerinin olduğunu biliyoruz”

Sıcakların başlamasıyla Van Gölü’ne yüzmeye gelen Sağlık Teknikeri Suat Barçin, “Egzama rahatsızlığım var. Van Gölü’ne girdiğim zaman düzeliyorum. Bununla birlikte sinüzit rahatsızlığım var ve sinüzit yolunu da açıyor. Van Gölü suyu sodalı olduğundan dolayı şifa kaynağıdır. Bütün halkımızı Van Gölü’ne bekliyoruz. Buradaki güzellikleri hep birlikte yaşamayı, pandemi sonrası hep birlikte eskiye dönerek Van Gölü’ne girmeyi bekliyoruz. Van Gölü suyunun geleneksel tedavi olarak çeşitli yönlerinin olduğunu biliyoruz. Cilt hastalıklarına iyi geldiğini, egzama ve saçlarda oluşan kepeğe de iyi geldiğini biliyoruz. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajında insanı sıkacak bir kalabalık yok, imkânlar çok iyi, yollar iyi, belediyenin sunduğu imkanlar çok fazla. Şu anda temiz su, lavabo, park alanları, çocukların eğlenebileceği, zaman geçirebileceği bir sürü alan var. Van halkı paylaşımcı ve sıcakkanlı insanlar, buradaki güzellikleri paylaşmayı seven bir halk. Van halkını da, Van’ın dışında yaşayan insanlarımızı da Van Gölü’ne bekliyoruz” dedi.



“Van güvenilir bir şehir”

“Van’da şu anda korona virüs sorunu yok” diyen Sağlık Teknikeri Suat Barçin, “Pandemi sürecinde bir ara hastanemiz yoğunlaştı, ama şu an aşı seviyemiz iyi durumda. Pandemi döneminde ayırdığımız yatak sayımız şimdi düştü. Bu anlamda korona virüs vakaları Van’da düşmüş durumda. Van güvenilir bir şehir. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir kent. Herkesi buraya bekliyorum. Van’ın güzelliklerini birlikte paylaşalım. Beraber yüzüp, beraber eğlenelim. Pandemiden önceki duruma dönmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

Pandemi kısıtlamalarının ardından açılan sezonla Van Gölü’ne yüzmeye geldiklerini söyleyen Aycan Altınal isimli vatandaş da, “Bugün mavi bayraklı halk plajındayız. Tuşba Belediyesi bünyesinde bulunan bu mavi bayraklı halk plajı gerçekten çok temiz, suyu çok berrak. Ailece gelip güzel zaman geçirebileceğimiz, yüzebileceğimiz, piknik yapabileceğimiz bir alan oluşturulmuş. Emeği geçenlere buradan teşekkür ediyoruz. Pandemi nedeniyle evlere tıkılıp kaldık. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kendimizi buraya attık. Gerçekten çok güzel ve çok memnun kaldık” şeklinde konuştu.

Yüzmeye gelen vatandaşlar, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı ve Ayanıs Halk Plajı için Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür etti.

