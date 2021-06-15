Van'da, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Çatak ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde; kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği parçaları, tabanca, EYP düzenekli el telsizi, büyük telsiz, fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlara devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2021-06-15 14:35:48



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