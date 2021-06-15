Başkale'de 37 kilo 667 gram uyuşturucu ele geçirildi

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde 37 kilo 667 gram metamfetamin ve eroin ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sualtı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği ve bu uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, çuvallar iiçerisinde araziye gizlenmiş 34 kilo 924 gram metafetamin ve 2 kilo 743 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen 37 kilo 667 gram uyuşturucu ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2021-06-15 21:50:47
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