Sanatçı Sedat Anar gençlerle buluştu

Van’da sahne alan sanatçı Sedat Anar, DAKA ile Van İl Halk Kütüphanesinin ortak çalışmasıyla yapılan "Gençlere İlham Veren Konferanslar" programı kapsamında gençlerle de buluştu.

Van Kalesi’nde konser veren Sedat Anar, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten İpekyolu Gençlik Merkezinde "Söz Gençlikte Söyleşi Programı” kapsamında müzik eğitimi gören gençlerle buluştu. Gençlerle hayat hikâyesini ve sanat yolculuğunu paylaşan Anar, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki köyünde çobanlık yaptığı zamanlarda çaldığı cura ile sanat hayatının başladığını söyledi. Ankara sokaklarında yaptığı müzik zamanlarında santur ile tanıştığını ve bu tanışmanın hayatının dönüm noktası olduğunu ifade eden Anar, müzik yolculuğunun baya meşakkatli yollardan geçtiğini kaydetti. Birçok zorlukla albümler oluşturduğunu, edebiyat, sanat, müzik ve santur ile alakalı dört kitap kaleme aldığını dile getiren Sedat Anar; hayalleri için çalıştığını ve hayallerine ulaştığı için pişman olmadığını belirtti. Anar, “İdeallerinize ulaşmak için mücadele etmekten geri durmayın. Benim santur ile olan durumum bir aşk meselesiydi. Ben santura âşık olmuştum. Bu aşk Hacettepe Üniversitesinde burslu olarak okuduğum tarih bölümü 3. sınıftan ayrılmama yol açtı. Beni ta İran’a götürdü. Türkiye’de santur hocası olmadığından dolayı eğitim için 6 yıl boyunca İran’ın Tebriz kentine yolculuk yaptım. Her seferinde yolum Van’dan geçtiği için Van’a özel bir ilgi duydum” dedi.

Resim atölyesinde eğitim gören gençlerin yaptığı tabloyu Sedat Anar’A takdim etmesiyle program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.