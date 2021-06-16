Van'da PKK'ya ait uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirtilen uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Başkale ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide gerçekleştirilen aramada 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir miktar fişek, 16 kilo toz esrar ve 840 gram afyon sakızı ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-06-16 10:20:35



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