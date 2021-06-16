Van'da PKK'ya ait uyuşturucu ve silah ele geçirildi

BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirtilen uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Başkale ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide gerçekleştirilen aramada 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir miktar fişek, 16 kilo toz esrar ve 840 gram afyon sakızı ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2021-06-16 10:20:35
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