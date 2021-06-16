Başkale'de 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 jelikan içerisinde 66 litre uyuşturucu madde yapımında kullanılan asetik anhidrit ele geçirildi.

Başkale Jandarma Komutanlığı ile Sualtı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Sualtı Mahallesi kırsalında arama tarama faaliyeti yapıldı. Arama tarama faaliyeti esnasında arazide 2 jelikan içerisinde 66 litre uyuşturucu madde yapımında kullanılan asetik anhidrit ele geçirildi.

Asetik anhidrit maddeye ele konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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