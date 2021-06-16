Van'da 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN´ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince 2 jelikan içinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Başkale Jandarma Komutanlığı ve Sualtı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Sualtı Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Arazide yapılan aramalarda, 2 jelikan içinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi. Operasyon kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-06-16 10:27:10



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