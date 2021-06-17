Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından Van’a 700 ton bitüm hibesi Gevaş ve Gürpınar’a doğalgaz müjdesi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın öncülüğündeki Van heyetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı görüşmede Van’a 700 ton bitümlü sıcak asfalt hibesi, Gevaş ve Gürpınar’a ise doğalgaz müjdesi çıktı.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin bulunduğu Van heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. Van’ın elektrik, doğalgaz, yeraltı madenleri ve belediyelere bitüm desteği konularının istişare edildiği toplantıda Bakan Dönmez, önümüzdeki dönem Van’da yatırımların ve desteklerin artacağını söyledi. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin madencilik sektöründe atağa geçtiğini ifade eden Milletvekili Arvas, Van’da altın rezervi olduğunu belirterek, özellikle Altındere harası ve çevresinde çalışma yapılmasını talep etti. Erciş ve Gürpınar ilçelerinde bulunan kömür rezervlerinin işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması talebini de yineleyen Milletvekili Arvas, dışarıdan bölgeye gelen kömür yerine, ihtiyacın buralardan karşılamasının kamu yararı, bölge ekonomisi ve istihdam açısından önemli katma değer sağlayacağını kaydetti.

Bakan Dönmez, yaptıkları çalışmada bölgede bulunan kömür kalorisinin düşük olduğunu ifade ederek bu konuda yatırımcı varsa yardımcı olacaklarını belirtti.

Van Milletvekili Arvas, yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusu ile büyükşehir statüsünde olan Van’ın yüzölçümü itibariyle Türkiye’nin en büyük 5. Kenti olduğunu söyledi. 13 ilçesi bulunan Van’da belediyeler tarafından güzel hizmetler yapılmasına rağmen, mali sıkıntılar nedeniyle asfalt konusunda vatandaşın taleplerine cevap verilemediğini ifade eden Arvas, “Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaatı olan Edremit, Erciş, Tuşba ve Gürpınar ilçelerine toplam 700 ton bitüm verilmesi konusunda Bakanımız Dönmez talimat verdi. Bakanımız, diğer belediyelerin de yeni dönem içinde müracaat yapması halinde yardımcı olacağını ifade etti. Doğalgaz yatırımları konusunda gaz arzı sağlanan ilçelerde şehir içi şebeklerinin hızlandırılması ve Gevaş ile Gürpınar ilçelerine gaz verilmesi talep edildi. Bakanımız yüksek maliyet nedeniyle doğalgaz boru hattı ile ulaşım imkânı olmadığını belirterek taşımalı doğalgaz yöntemi ile 2021 yılında Gevaş, 2022 yılında ise Gürpınar ilçesine doğalgaz verileceğini söyledi. Elektrik yatırımları konusunda da taleplerimizi dinleyen Bakan Dönmez, kırsal nakil elektrik hatlarının yenilenmesi, aydınlatma tesisleri ve ana arterlerde bulunan hatların yer altına alınması konuklarında öncelik vereceklerini ifade ederek, bu konuda beraber çalışmak istediklerini söyledi. Van’da 2021 yılı itibariyle 178 milyon yatırım planlandığı bilgisini paylaşan Bakan Dönmez, belediyelerin yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle Van’da güneş enerjisinden faydalanmasını istedi. Belediyelerin bu yöndeki projelerine bakanlık olarak destek olacaklarını söyledi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.