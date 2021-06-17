Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde VanTatvan karayolu üzerindeki Yuvaköyü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkması sonucu takla attı. Bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edilirken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.