Van Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı UKOME Toplantısı yapıldı

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Van Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Haziran Ayı Olağan Toplantısı yapıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, Ferit Melen Hava Meydanları Müdürlüğü temsilcileri ile belediyenin ilgili şube müdürlerinin yer aldığı toplantıda, 19 gündem maddesi görüşüldü.

Mustafa Çohaz Kavşağı, Suvaroğlu Caddesi, Halilağa Mahallesi Sinan Sokakta trafik sirkülasyonu teknik özellikleri ve VanKapıköy hattındaki belediye otobüslerinin güzergahlarının belirlendiği toplantıda, Akköprü Parkı’nın tamamında uygulanacak bin 900 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun projesi de görüşülerek karara bağlandı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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