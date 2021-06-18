Kamuyu 10 milyon lira zarara uğratan 14 kişi tutuklandı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN merkezli 4 ilde, gerçek hak sahibi olmayan 2 bin 600 kişiye yaklaşık 10 milyon TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılarak kamuyu zarara uğratan, bu ödemenin büyük bir kısmını geri talep ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin pandemi sürecinde işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanların mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilen, nakdi ücret desteği ödemesini gerçek hak sahipleri yerine, anlaşmalı oldukları 10 şirketin bünyesinde sigortalı gösterdikleri ve ücretsiz izne ayırdıkları kişilere ödedikleri saptandı. Şüphelilerin, bu ödemenin büyük bir kısmını sigortalı gösterdikleri kişilerden geri aldıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işlediği belirlenen, aralarında şirket yöneticileri ve yetkilileriyle kamu görevlilerinin de bulunduğu 34 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Van, Ankara, Antalya ve Kocaeli'de yapılan baskınlarda 31 kişi gözaltına alındı.

Anlaşmalı şirketler bünyesinde sigortalı gösterdikleri 2 bin 600 kişiye yaklaşık 10 milyon TL haksız ödeme yapılarak kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2´si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarıla8n 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 15 ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-18 10:28:45



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