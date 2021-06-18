Van’da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu

İHA

Van’da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu

Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda valilik bahçesi başta olmak üzere birçok noktada kurulan stantta randevusuz 35 yaş üzeri vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.
Valilik bahçesinde, organize sanayi bölgesi hizmet binasında ve Van’a bağlı 13 ilçede kurulan stantlarda 6 kişilik gruplar halinde 35 yaş üzeri vatandaşlar aşılandı. Salı günü sabah saatlerinde kurulan ve cumartesi gününe kadar sürecek olan korona virüs aşı ve bilgilendirme stantlarında 4 günde toplam 240 bin kişiye Biontech aşısı uygulandı.
Randevusuz aşı standı vatandaşlar tarafından ilgi görürken, aşı olmaya gelenler ise uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da caz konseri
YEREL HABERLER Van’da caz konseri
Kamuyu 10 milyon lira zarara uğratan 14 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kamuyu 10 milyon lira zarara uğratan 14 kişi ...
(Özel) Van'dan kaçırılan Urartulara ait 500 levha Almanya’daki müzelerde sergileniyor Yaklaşık 50 yıl önce bir ev için açılan temelden çıkan Urartu dönemine ait 3 bin levhanın büyük çoğunluğu Türkiye’nin değişik illerindeki müzelere dağıtılırken, Almanya’ya kaçırılan yaklaşık 500 adet metal adak levhalarının geri getirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Van'dan kaçırılan Urartulara ait 500 levha ...
Doğa tutkunları Van'ın travertenlerini gezdi
YEREL HABERLER Doğa tutkunları Van'ın travertenlerini gezdi
(Özel) Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı
YEREL HABERLER (Özel) Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ...
'Koruma çalışmaları sayesinde inci kefalinin boyu uzadı'
YEREL HABERLER 'Koruma çalışmaları sayesinde inci kefalinin boyu ...
Görme engelli genç kız hayatını kitaplaştırdı
YEREL HABERLER Görme engelli genç kız hayatını kitaplaştırdı
Hastane odaları hayırseverler tarafından yenileniyor
YEREL HABERLER Hastane odaları hayırseverler tarafından yenileniyor
Van merkezli 4 ilde Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde dolandırıcılığa 14 tutuklama
YEREL HABERLER Van merkezli 4 ilde Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde ...
Türkiye son 50 yılın en sıcak mevsimini yaşıyor Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu: “Sıcakların artmasıyla birlikte hayatımıza korona virüs gibi salgınlar girecek” “Kötüden daha kötü bir senaryo bizi bekliyor”
YEREL HABERLER Türkiye son 50 yılın en sıcak mevsimini yaşıyor Prof. Dr. ...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van’da
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van’da
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Van Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı UKOME Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı UKOME ...
VASKİ’den ‘Akıllı Enerji ve Su Yönetimi’ hizmeti
YEREL HABERLER VASKİ’den ‘Akıllı Enerji ve Su Yönetimi’ hizmeti
İpekyolu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı
AK Parti’den mahalle başkanlarına sertifika
YEREL HABERLER AK Parti’den mahalle başkanlarına sertifika
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Tuşba Belediyesinden ‘Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama’ kursu
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama’ ...
Gürpınar’a doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Gürpınar’a doğalgaz müjdesi
Van’da çocuklara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Van’da çocuklara trafik eğitimi
Van Büyükşehir Belediyesinden duyuru
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden duyuru
Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından Van’a 700 ton bitüm hibesi Gevaş ve Gürpınar’a doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından Van’a 700 ton ...