Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van’da

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, çeşitli ziyaretler ve bölgedeki birlikleri denetlemek için Van’a geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın karşıladı.

Bir süre burada Vali Mehmet Emin Bilmez ve komutanlarla görüşen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki komutanlarla birlikleri denetlemek için helikopterle bölgeye gitti.

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