SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Van’da

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a geldi.

Sabah saatlerinde Van’a gelen SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva’yı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşan Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi olarak 81 il ve 970 ilçede yoğun çalışmalar içinde olduklarını söyledi. Karaduman, “Bütün gelen başkan yardımcılarımız sahada, vatandaşlarımızla bir araya gelmek suretiyle ülkemizin sorunlarına çözüm aramak ve Saadet Partimizin çözümlerini ortaya koymak için tüm Türkiye genelinde ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar kapsamında bu sabah bir dizi programlar gerçekleştirmek üzere Van’a geldik. Esnafımızı geziyoruz, çiftçilerimizle bir araya geliyoruz. Özellikle siyasette seçim ve ittifakların konuşulduğu bir süreçte biz Saadet Partisi olarak geçim ittifakı başlatmış olduk. Bugün ülkenin asıl meselesi seçim değil, insanlarımızın meselesinin geçim olduğunu ifade etmek suretiyle bir Geçim İttifakı Kampanyası başlattık” dedi.



“Van’ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için yoğun çalışmalar içindeyiz”

Özellikle son süreçte yaşanan kuraklıkla birlikte çiftçilerin çok zor süreçten geçtiğini ifade eden Karaduman, “Çiftçilerimizle bir araya gelmek, besicilerimizle bir araya gelmek ve Vanlı vatandaşlarımızla bir araya gelmek üzere Van’dayız. Bu çerçevede Saadet Partisi ve milli görüş harekâtı olarak her zaman Van’a ciddi anlamda ilgi göstermiş, Van’a çok ciddi hizmetleri bulunmuş bir harekâtın temsilcileri olarak Van’ımızdayız. Van’ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için yoğun çalışmalar içindeyiz ve milli görüş harekâtı her zaman Van’ın sorunlarına çözüm buldu. Bugün de Van’ın yanında olmaya, Van’ın yaşadığı sorunları ortadan kaldırmaya gayret göstermektedir” şeklinde konuştu.

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