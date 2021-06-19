Van Büyükşehir Belediyesinden ilaçlama çalışmaları

Van Büyükşehir Belediyesi; park, bahçe, orta refüj ve kaldırımlarda bulunan ağaçları zararlı böceklere karşı ilaçlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla ağaçlardaki zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, havaların ısınması ve nem oranının artması ile ağaçlarda oluşan hastalık ve zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor. Periyodik olarak yapılan ilaçlama çalışmaları, insan ve ağaçların sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için sabah 04.00 ile 07.00 saatleri arasında yapılıyor.

İlaçlama çalışmalarında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılırken, ilaçlama çalışmalarının ekim ayına kadar 3 ayrı periyotta yapılması hedeflenmektedir.

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