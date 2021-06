Vali Bilmez'den Babalar Günü mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Aziz milletimizin en önemli özelliklerinden birisi güçlü aile yapısıdır. Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan bu güçlü yapının temel direklerinden biri de babalarımızdır. Hayatımıza değer katan, her daim üzerimize titreyen, koruyup kollayan, hüzün ve sevincimizi bizlerle yaşayan, istikbalimizi şekillendiren, doğru yolu gösteren, fedakarlık, karşılıksız sevgi ve sabır timsali babalarımıza çok şey borçluyuz. Annelerimizi, babalarımızı ve büyüklerimizi bir gün değil her gün hatırlamalı sevgi ve saygıyla yaklaşmalı, her zaman yanlarında olmalıyız. Bu anlamlı günde ayrıca babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere hayatı boyunca maddi ve manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan, tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu, uzun yıllar diliyorum” dedi.

