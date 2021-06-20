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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 'Babalar Günü'nde gaziler ile şehit ve engelli babalarını ağırladı.

Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ‘Babalar Günü’nde gaziler ile şehit ve engelli babalarını ağırladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Babalar Günü nedeniyle bir program düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda Kocaeli Park’ta bulunan sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltı programına gaziler ile şehit ve engelli babaları katıldı. Programda gaziler ile şehit ve engelli babalarıyla yakından ilgilenen Vali Bilmez, babalığın ve aile kavramının önemine değindi.
Beraber yenilen Van kahvaltısının ardından Vali Bilmez programa katılan babalara çeşitli hediyeler verdi. Programda ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek de Vali Bilmez’in Babalar Günü’nü tebrik edip çiçek takdim etti.
Program çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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