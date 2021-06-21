Erciş’te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

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Van’ın Erciş ilçesinde Akşam saatlerinde Vanyou Caddesi Eski Devlet Hastanesinin önüne bırakılan valiz, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, alana güvenlik şeridiyle çevrildi. Van il emniyet müdürlüğüne bağlı bomba uzman polisler olay yerinde geldi. Bomba uzman ekipleri özel kıyafetini giydikten sonra fünye ile uzaktan patlattı

Fünye ile patlatılan valizin içerinden kadın ve erkek kıyafetleri çıktı

Meraklı vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden olayı izlediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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