Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına büyük destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına büyük destek

İHA

Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına büyük destek

Van’ın Tuşba Belediyesi, bölge hayvancılığının desteklenmesi amacıyla su kaynakları yeterli olan kırsal mahallelere su sıvatı kurma çalışmalarını bu yılda sürdürdü.
Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın canlanması ve gelişimini sağlamak amacıyla her zaman çiftçi ve üreticinin yanında yer alan Tuşba Belediyesi, büyük ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yıl da 26 kırsal mahalleye 237 adet beton su sıvatı kurdu. Tuşba Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 3 milyon 166 bin 236 küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye’de ilk sırada olan Van’da özellikle yaz mevsiminde daha fazla suya ihtiyaç duyulması nedeniyle Tuşba ilçesindeki meralarda otlatılan hayvanların bu zorunlu ihtiyacını bir nebze de olsa karşılanabilmesi için su kaynağı yeterli olan mahallelerde yaptığı su sıvatı kurulumunu tamamladı.
Belediye Başkanı Salih Akman, su sıvatı dağıtımını mahallelerin büyük ve küçükbaş hayvan sayısı ile meraların topoğrafik yapısı, otlatma süresince su kaynağının kesilip kesilmediği gibi durumları tespit ettikten sonra dağıtımını yaptıklarını kaydetti. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı bölgedeki birçok su kaynağının kuruduğunu veya su seviyesinde ciddi azalma yaşandığını anlatan Başkan Akman, kurdukları su sıvatlarının bölge hayvancılığına büyük katkı sağladığını ifade etti. Başkan Akman, “Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçemizde hayvanların yazın ölümcül hastalık olan sarılıktan telef olmaması ve verimli hayvancılık yapılması adına su sıvatı kurulumu çok büyük bir önem arz etmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana 49 mahallemize 417 adet su sıvatı kurduk. Tuşba ilçemizde bugün itibarıyla su kaynakları yeterli olup su sıvatı kurumunu yapmadığımız hiçbir yerleşim yerimiz kalmadı. Önümüzdeki yıllarda da yeni su kaynakları tespit edilmesi durumunda oralara da su sıvatı kurulumunu yapacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İpekyolu Belediyesinden modern semt pazarı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden modern semt pazarı
Van’da 30 bin TL değerindeki 161 adet çalınan malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 30 bin TL değerindeki 161 adet çalınan malzeme ...
Edremit Belediyesinden altyapı kanalizasyon çalışmaları açıklaması
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden altyapı kanalizasyon ...
Tuşba Belediyesinden öğrencilere kitabı seti
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden öğrencilere kitabı seti
Van’da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor
YEREL HABERLER Van’da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye ...
Van’da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
YEREL HABERLER Van’da 'berivanlar' süt sağmak için her gün ...
Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
YEREL HABERLER Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele ...
Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele ...
Erciş’te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Erciş’te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
Van'da trafik kası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kası: 1 yaralı
Başkan Say, Babalar Günü’nde üç kuşakla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Say, Babalar Günü’nde üç kuşakla bir araya ...
Van’da sağlıkçılar için moral maçı
YEREL HABERLER Van’da sağlıkçılar için moral maçı
Orgeneral Çetin’den Paşa Kurşunluoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Orgeneral Çetin’den Paşa Kurşunluoğlu’na ziyaret
Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya ...
Genel Müdür Yılmaz, Van Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Genel Müdür Yılmaz, Van Ceza İnfaz Kurumları ...
Koronavirüs tedavisi gören babaya hastane bahçesinde kutlama
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören babaya hastane bahçesinde ...
Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk ...
Vali Bilmez'den Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den Babalar Günü mesajı
2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe’de arkeolojik çalışmalar başlayacak
YEREL HABERLER 2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe’de ...
Van YYÜ 12. sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Van YYÜ 12. sıraya yükseldi
CHP'nin Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu oldu
YEREL HABERLER CHP'nin Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu oldu
İpekyolu Belediyesinden engelsiz buluşma etkinliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden engelsiz buluşma etkinliği
Başkan Akman’ın ‘Babalar Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’ın ‘Babalar Günü’ mesajı