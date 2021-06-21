Van’da tandır evi ve ahırda yangın

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Van'ın Özalp ilçesindeki bir ahır ve yanındaki tandır evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Özalp ilçesinin Eski Emek Mahallesi’nde ikamet eden İbrahim Yiğit'e ait ahır ve yanındaki tandır evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Tandır evi ve ahırda hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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