İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Van’ın İpekyolu Belediyesi personeli aşı oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusunun açılması üzerine, İpekyolu Belediyesi personeline de aşı uygulanmaya başlandı. Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, belediyeye ait hizmet binasında gönüllü olarak korona virüs aşısı yaptırmak isteyen personelin aşı işlemlerini gerçekleştirdi. Belediyenin aşı talebi üzerine 200 personel yerinde aşı uygulamasıyla aşılandı.

Yerinde aşı uygulaması hizmetinden memnuniyet duyan belediye personeli, uygulamadan dolayı İpekyolu Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

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