Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi Pandemi izole yaşamı popüler hale getirdi Van İŞGEM’de bu yatı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Van'da otomatik kepenk üretimi yapan 3 girişimci tarafından dünya standartlarına uygun olarak üretilen lüks yat, önümüzdeki günlerde suya indirilecek.

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde otomatik kepenk ve birçok iş kolunda üretim yapan firma, korona virüs nedeniyle izole bir hayat yaşamak isteyenlerin taleplerini yerine getirdi. Bu kapsamda firma yetkilileri, 2011 yılında meydana gelen Van depreminin ardından ara verdikleri yat üretimine gelen talep üzerine yeniden başladı. Girişimciler dünya standartlarına uygun uzun yıllarca korozyona dayanıklı alüminyum malzeme kullanarak lüks bir yat üretti. Üretilen lüks yat yakın zamanda Van Gölü'nün sularıyla buluşacak.



“Yüzlerce yıl denizlerde korozyona uğramadan dayanabiliyor”

Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan girişimci Metin Öztopçu, yatın malzemesinde kullanılan alüminyumunun havacılık ve denizcilikte kullanıldığını belirtti. Üretilen yatın dünya standartlarına uygun olduğunu ve Türkiye’de bu şekilde üretim yapan iki firmadan biri olduklarını ifade eden Öztopçu, “Van depreminden önce fiber yat yapmıştık. Tabi deprem dolayısıyla üretimi bırakmak zorunda kaldık. Bu yıl ise ilk defa bir alüminyum yat yaptık. Türkiye’de bu yatı üreten ikinci bir firmayız. Daha önceden fiber ve saç tekneler yapılıyordu. Fiber tekneler petro kimya ürünler oldukları için sağlığa zararlı ve yanıcı özelliği bulunmaktadır. Saç malzeme ise korozyona dayanıklı olmadıkları için yıldan yıla erimekte ve bakımları da zordur. Bu yatta kullandığımız alüminyum ise havacılık ve denizcilikte kullanılan bir üründür. İçindeki krom ve diğer elementler olduğundan dolayı yüzlerce yıl denizlerde korozyona uğramadan dayanabiliyor” dedi.



“Bize bir fırsat doğmuş oldu”

Van’da lüks yat üretimini görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getiren Öztopçu, 4 ay önce başladıkları üretimin sona geldiğini söyledi. Pandemi dolayısıyla insanların izole hayat sürdürmek için imkanları dahilinde farklı çalışmalara yöneldiklerine dikkat çeken Öztopçu, “Dünyada daha önceleri büyük kruvazörler vardı. Şu an bunlar sökülüyor. İnsanlar artık bir arada kalmayı düşünmüyor. Daha izole bir hayat sürdürmek istiyor. Bunun için de trend denizlerde güzel bir yaşam. Bu yönde bize bir fırsat da doğmuş oldu” diye konuştu.



“Denizcilik günümüzün yükselen yıldızı”

Yat üretimine 2021 yılının mart ayında başladıklarını ve 1015 gün içinde Van Gölü’ne indirmeyi düşündüklerini dile ifade eden şirket ortaklarından Ercan Özkaçmaz ise, “Firmamızın denizcilik geçmişi 2008 yıllının sonlarına dayanıyor. Van depremi dolayısıyla faaliyetlerimize ara vermek zorunda kaldık. Pandemi süreciyle birlikte gelişen butik yaşam tarzına uyum sağlayabilmek amacıyla böyle bir yatırıma girdik. Denizcilik günümüzün yükselen yıldızıdır. Van potansiyel olarak da ülkemizin saklı cennetlerinden biridir” şeklinde konuştu.

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