Van Gölü'nde gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler ressamlara ilham oldu

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN Gölü'nde, suyun çekilmesiyle Erciş kıyılarında su yüzeyine çıkan mikrobiyalitler, ressamlara ilham kaynağı oldu.
Türkiye´nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla son yıllarda çekilme meydana geldi. Gölde dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıktı. Erciş sahilinde ortaya çıkan mikrobiyalitler, ressamlar için ilham kaynağı oldu.
Emekli polis memuru, 3 çocuk ve 6 torun sahibi ressam Nurullah Bakbak (65), mikrobiyalitlerin kendisi için görsel bir güzellik sergilediğini söyledi. Bu durumu değerlendirmek istediğini belirten Bakbak, "Van Gölü'nün çekilmesiyle birlikte mikrobiyalitler su yüzeyine çıktı. Ben de şövale ve fırçalarımı alıp bu güzel görüntüleri çizmek üzere Van Gölü kıyısına geldim. Burada ortaya çıkan mikrobiyalitleri çizip, sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Amacım, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-06-22 10:47:47
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