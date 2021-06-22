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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Kalesi’nde Urartu ve yöresel kıyafet defilesi hazırlığı

İHA

Van Kalesi’nde Urartu ve yöresel kıyafet defilesi hazırlığı

Van Olgunlaşma Enstitüsü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle tarihi Van Kalesi’nde düzenlenecek Urartu ve bölgeye has yöresel kıyafet defilesi için hazırlıklar sürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan Hakkari ve Bitlis illerine de hizmet veren 4 idareci ve 24 usta öğreticisi bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Enstitüde bulunan el dokuması kilimler, yöresel kıyafetler, çeşitli el sanatları teknikleri atölyelerinde Urartulu kadınların takı ve göz alıcı kıyafetleri başta olmak üzere Van’ın unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkıyor.

“Tarihi günümüze taşımayı hedefliyoruz”
İHA muhabirine konuşan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu, Van’ın zengin bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Evliyaoğlu, “İnsanların geçmiş tarihe ilgisi oldukça yoğun. Biz bunların sadece literatürde, üniversite ve kitaplarda kalmasından yana değiliz. Bu ortaya çıkan motifleri kıyafetler üzerine uyarlanarak, günlük hayatta da kullanılmasını istiyoruz. Sadece kıyafetlerle sınırlı kalmayacak, bunların dışında ev tekstili ya da çeşitli hediyelik objeler üzerinde de Urartu motiflerini kullanarak, insanları geçmiş tarihi ile barıştırıp tarihi günümüze taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“İnsanların ilgisini çekiyor”
Geçmişte Van’a ait olan kültürü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Evliyaoğlu, “Burada önemli bir misyon üstlendik. Bunun sebebi ise insanlar geçmişleriyle biraz kopuk oldukları, özellikle genç nesillerin bunu biraz daha anlamlı yaşayabilmesini sağlamak istiyoruz. Bu nedenle onlara hitap edebilecek dizaynlar oluşturarak, sıkılmadan bu konunun içine almak için özel çalışmalarımız var ve çok keyifle de yapıyoruz. Özellikle kimlik ve mesnetli çalışmalara çok özen gösteriyoruz, çünkü güvenirliği arttıran bir şey bu. O yüzden hangi deseni nereden aldıysak, yanına onunla ilgili mutlaka görselini veya ürünün kimliğini sergiliyoruz. Çalışma yapılış tekniği, hangi duvar deseninden alındığı ya da hangi kitapta bununla ilgili bilgi olduğunu mutlak şekilde bilgilendiriyoruz. İnsanların çokta ilgisini çekiyor. Bu bölgede ilk defa yapılan bir şey. Urartu ile ilgili motiflerin kıyafetler üzerinde taşınması, bu anlamda çok keyifli bir süreç geçirdik ve aynı zamanda insanlarında ilgisini çekmeyi başardık ve daha artacağını da düşünüyorum” diye konuştu.

“Van ve Urartu koleksiyonumuzu Van Kalesi’nde sergilemek istiyoruz”
Pandemi nedeniyle ertelenen Urartu ve yöresel kıyafet defilesinin bu yıl yapılacağını anımsatan Evliyaoğlu, “Daha önceden bir defile planımız vardı, fakat pandemi koşullarından dolayı ertelemek zorunda kaldık. Van ve Urartu koleksiyonumuzu Van Kalesi’nde veya yanında bulunan müzede sergilemek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Mutlaka bir sene sonu defilesi veya sergisi yapmamız gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi de bu yönde. Yıllık veya 2 yıllık yaptığınız çalışmaların halk ile bütünleşmesi lazım. Önümüzdeki seneye kalmadan bir defile planlarımız içinde yer alacak. Olgunlaşma enstitüsü Türkiye geneli 24 tane var. Van paralelinde Erzurum’da açıldı. Van, Hakkâri ve Bitlis’i içine alan önemli bir kuruluş. Eğitim kurumu olarak görüyoruz. Halkın ve bu konuyla ilgili olan tüm herkesin desteğini bekliyoruz. Kurumumuz herkese açık, ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Ürünlerimizin satışı PTT AVM üzerinden yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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