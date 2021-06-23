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Evdeki 7 kilo metamfetamini 'Aşil' ve 'Barut' buldu

DHA

Evdeki 7 kilo metamfetamini 'Aşil' ve 'Barut' buldu


VAN, (DHA)VAN'ın merkez İpekyolu ilçesindeki evde, jandarma ekiplerince narkotik köpekler `Aşil´ ve `Barut´ ile yapılan aramada, 7 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, İpekyolu'na bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan E.C.'nin evinde dedektör köpekler 'Aşil' ve 'Barut' ile arama yaptı. Aramalarda 7 şeffaf poşet içinde sarılı 7 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Firari şüpheli E.C.'nin yakalanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-06-23 12:14:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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