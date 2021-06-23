Erek Dağı Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Prestij Cadde Projeleri’ kapsamında yenilenen 1,6 kilometrelik Erek Dağı Caddesi’ne ilk kazma vuruldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin yol yatırımları son sürat devam ediyor. Bu yıl 3 prestij cadde yapacak olan Van Büyükşehir Belediyesi, Erek Dağı Caddesinde de çalışmalara başladı. Sabah saatlerinde Van AVM ile Milli Egemenlik Caddesi arasındaki kısımda tek şerit olarak trafiğe kapatılan caddede kaldırım sökme işlemi yapılıyor. Tamamıyla yenilecek olan Erek Dağı Caddesinde asfalt, yaya yolu, orta refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar, kaldırım altında fiberoptik hattı, engelli yürüme bandı, otomatik sulama sistemi ve bisiklet yolu yapılması planlanıyor. Mevsim şartlar da göz önüne alınarak yapılacak çalışmalarda kaldırımlarda andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, yeşil dokuya da büyük önem verilerek, yol kenarına çınar ağaçları, orta refüje ise ıhlamur ağaçları dikimi yapılacak. Ayrıca kötü görüntü oluşturan mevcut elektrik hatlarının da VEDAŞ tarafından yer alınacağı çalışmaların sezon sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve ilgili daire başkanlarının da eşlik ettiği Genel Sekreter Çelikel, bir süre caddeyi gezdikten sonra buradan ayrıldı.

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