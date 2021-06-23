VEDAŞ personeli covid-19 aşısı oldu

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) personeli, yerinde aşı uygulaması kapsamında şirket merkezinde kurulan aşılama standında Covid19 aşısı oldu.

Pandemi sürecinin en başından beri personeli bulaş riskinden korumak için maksimum özeni gösterdiklerini söyleyen VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “En değerli kaynağımız olan personelimizin sağlığını korumak için aldığımız tüm önlemleri pandemi boyunca titizlikle uyguladık ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterdik. Aşılama döneminde de Şirket merkezimizde kurulan aşı standında aşı olmayı tercih eden çalışanlarımız gönüllülük esasına göre aşılarını oldular. Sürecin en başından bugüne kadar fedakarca görev yapan ve Şirketimize gelerek bizlere bu imkanı sağlayan sağlıkçılarımıza teşekkür ederim” dedi.



“Personel uygulamadan memnun”

İki gün boyunca kademeli olarak uygulanan yerinde aşılama çalışmasından VEDAŞ personeli de memnun. Saha personeli olarak görev yapan Cemal Ertuş, “Covid19 salgının başlamasının hemen ardından şirketimiz gerekli tüm tedbirleri ve önlemleri titizlikle uyguladı. Sahada görev yaptığımız için vatandaşlarla etkileşim kurarken de mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat ettik. Aşılamanın başlamasıyla birlikte bizler de gönüllü olarak aşılarımızı olduk” dedi.

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