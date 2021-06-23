Vanlı öğrenciler Türkiye dördüncüsü oldular

Vanlı öğrenciler, 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında toplam 18 ödül alarak Türkiye genelinde en çok ödül alan 4’üncü il oldu.

Elde edilen başarıyla ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, son iki yıldır özellikle öğretmenlerin ciddi katkıları doğrultusunda TÜBİTAK yarışmalarında hem ortaokul hem lise olarak ciddi başarılar elde edildiğini ifade etti. TÜBİTAK 4006 ortaokul ve lise projeleri yarışmalarına en fazla başvuru yapan il unvanını taşıdıklarını belirten Tevke, “Bu yıl ki Türkiye’deki 15 bin projenin yaklaşık 5 binden fazlası Van’dan gitmiştir. Dolayısıyla Türkiye’deki her üç projeden biri Van şehrimize ait olup, şehrimizi adeta bir proje şehri haline getirmiştir” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile koordineli bir çalışma halinde olduklarının altını çizen Tevke, “Eğitimle de bunun ciddi başarısını görmekteyiz. Sene başından itibaren rektörümüz, üniversite öğretim görevlilerimiz, ilçe müdürlerimiz, TÜBİTAK il ve ilçe sorumlularımızla beraber toplanarak hedeflerimizi belirledik ve bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için canla başla gayret ettik. Burada en büyük başarı, TÜBİTAK’ı ciddi manada önemseyerek eser ortaya çıkaran öğrencilerimize ve onlara destek olan öğretmenlerimize aittir. Elbette ki Van YYÜ’nün de öğrencilerimize birebir danışmanlık yaparak kaliteli eserlerin ortaya çıkmasında büyük rolü olmuştur. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz de bu hususta elinden gelen tüm gayreti göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Van’ın 18 proje ile Türkiye’de 4’üncü durumda olduğuna vurgu yapan Tevke, “Van’a aslında birincilik yakışırdı. Bu kapsamda bütün yetkililerden Van için iyi bir bilim merkezi istiyoruz. Bu bizim eksiğimizdir. Çocuklarımız proje yapıyorlar ama daha kaliteli projeler yapabilmemiz için ciddi bir bilim merkezine ihtiyacımız var. Ben buradan tekrar projelerde emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, idarecilerimize, üniversitemize teşekkür ediyorum. İnşallah Van, ilerde bütün projelerde ve bütün yarışmalarda birinciliği alacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.