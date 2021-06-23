Tuşba Belediyesinden çocuklar için uçurtma şenliği

Van’ın Tuşba Belediyesinin düzenlediği ‘Uçurtma Şenliği’ne katılan çocuklar, uçurdukları uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdiler.

Çocuklara duyduğu sevgi ile bilinen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır gerek okullarından gerekse arkadaşlarından uzak kalarak zor günler geçiren çocukları unutmadı. Tuşba Belediyesi tarafından Halkalı Mahallesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğine katılan yüzlerce çocuğun uçurduğu uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Belediye çalışanları tarafından dağıtılan rengarenk uçurtmaları öğretmenleri ile birlikte gökyüzünün maviliğiyle buluşturan çocukların mutluluğu gözlerinde okundu. Kimileri uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken kimileri ise uçurtmasını rüzgarla buluşturmakta zorluk çekti. Renkli görüntülere sahne olan uçurtma şenliğinde özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti. Metrelerce yüksekliğe ulaşan uçurtmalar saatlerce gökyüzünde dalgalanarak güzel bir görüntü oluşturdu. Çeşitli ikramların da yapıldığı uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutularak okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan çocuklara yönelik düzenlenen uçurtma şenliğini Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatlarıyla düzenlediklerini kaydeden belediye yetkilileri, çocuklar için düzenledikleri her etkinlikte onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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