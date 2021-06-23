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Van'da tır yol ortasında alev alev yandı Yanan tıra ilk müdahaleyi TOMA yaptı

İHA

Van'da tır yol ortasında alev alev yandı Yanan tıra ilk müdahaleyi TOMA yaptı

Van'da seyir halindeki bir tır alev alev yandı. Tıra ilk müdahaleyi TOMA yaptı ardından itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu Caddesi üzerine bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edremit istikametinden Van merkeze doğru seyir halinde olan ve sürücünün ismi öğrenilemeyen tır, alt geçide girdiği sıra aniden yanmaya başladı. Çevreden geçen vatandaşlar, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığına bağlı İpekyolu İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden polis, trafiği kapattı. Akşam trafiğinin yoğun olmasından dolayı itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden yanında görev yapan TOMA, bölgeye sevk edildi. Yanan tıra ilk müdahaleyi TOMA yaptı. Daha sonra bölgeye intikal eden 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, tır hurdaya döndü. Hafif yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken, tır bölgeye gelecek olan çekici ile kaldırılacak. Polis, trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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