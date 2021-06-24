VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Cumhuriyet Caddesi Soydan Kavşağı’ndaki içme suyu isale hattında oluşan ani arıza nedeniyle; Bahçıvan, Akköprü, Alipaşa, Şerefiye, Vali Mithatbey, Hafiziye, Cevdet Paşa ve Cumhuriyet Mahallesi’nin bir kısmında 24 Haziran 2021 Perşembe (Bugün) saat 13:00 ila 21:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve bakımonarım çalışmaların tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Halkımıza arz olunur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.