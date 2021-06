Van'da evlat eylemine katılan Atiye anne, kızı Şilan'a kavuşuyor (2)

KIZINA KAVUŞMAYI BEKLEYEN ANNE, ELİNE KINA YAKTI

Van'da çocukları dağa kaçırılan 32 aile, 15´inci haftada da eylemlerini sürdürdü. Her hafta HDP il binası önünde eylem yapan aileler, bu kez eylemlerini, PKK´lı teröristlerce 6 yıl önce çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak dağa kaçırılan kızı Şilan´a kavuşmayı bekleyen Atiye Dayan'a destek vererek yaptı. Dayan'ın, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi´ndeki Türk bayrakları ile süslenen evinin önünde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları ile 'Dağları kurtlarakuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ifade işlemleri tamamlanan Şilan Dayan´ın Van´a getirilmesini bekleyen Atiye Dayan, mutluluğunu eline kına yakarak gösterdi.

`PKK´YA KARŞI BİR KEZ DAHA KAZANDIK´

Evinin önünde diğer ailelere sarılıp sevinç gözyaşları döken Atiye Dayan, mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söyledi. Sevinç ve heyecandan uyuyamadığını ve ellerine kına yaktığını anlatan Dayan, "6 yıl sonra evladıma kavuşacağım. Onun heyecanını yaşıyorum. Kızım güvenlik güçlerinin gücüyle kurtuldu. Emniyetten telefon geldi. Kızın gelip teslim oldu dediler. Şu an şoktayım. Elim ayağım titriyor. Devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize, polislerimize ve ailelere teşekkür ediyorum. Minnettarım. Ailelere desteğim sonuna kadar devam edecek. Kızıma kavuştum diye vazgeçeceğim. Sonuna kadar arkadaşlarımla onların evlatlarına kavuşmasına kadar eyleme devam edeceğiz. PKK´ya karşı bir kez daha kazandık. İlk günden bu yana her zaman söylüyoruz. Devletimizin gücüyle zafer bizimdir, biz kazanacağız ve bütün evlatlarımızı alacağız" dedi.

`KALANLARI DA KURTARACAĞIZ´

Kızı Şeyma için eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar ise evladı gelmiş gibi mutlu olduğunu ve Atiye Dayan ile birlikte ellerine kına yaktıklarını belirtti. Dağda tek bir çocuk kalıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"27 evladımızı onların pençesinden kurtardık. Kalanları da kurtaracağız. Hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Büyük bir reisimiz var. Güçlü bir bakanımız var. Onların gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Her bir geldiğinde yanındaydım. Bayıldı. Bundan sonra da yanında olacağım. Onun sevincini paylaşıyorum. Her çocuk bir fidan. Onları bizden alıp götürdüler. Devletimizin gücüyle kazanacağız. Geri adım atmayacağız. Evlatlarımızın tamamını alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Düşmanın karşısında dimdik duracağız. Onlardan da korkmuyorum. Bütün anne babalar evlatlarımızı HDP´den, PKK´dan alacağız. Bizim kaderimiz bir. Kızımız geldiği için ellerimize kına yaktık. Ne zaman bir çocuk gelse ellerimize kına yakacağız. Zalimlerin elinden evladımızı kazandık. Canımızı ciğerimizi kazandık. Çok duyguluyuz. Şeyma, kızım, anneni görüyorsan, beni duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol. Bize bu mutluluğu yaşat."

Atiye Dayan'ı evinde ziyaret eden aileler, daha sonra baklava yiyerek bu mutluluğa ortak oldu.

Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Van Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ

2021-06-24 14:08:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.