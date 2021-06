Çaldıran’da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi

Van’ın Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen ve Belediye Başkanlığı tarafından hizmet binasının bahçesine kurulan stantta Covid19 aşısı yapılıyor.

Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen ve Belediye Başkanlığı tarafından hizmet binasının bahçesine kurulan Covid19 aşısı stantına her geçen gün ilgi artıyor. Belediye Başkanı Şefik Ensari, aşı stantını dolaşak burada aşı olan vatandaşlara aşılamanın faydalarını anlattı. Aşılarını yaptıran vatandaşlara Çaldıran Belediyesi ikramlarda da bulunuyor. Eski günlere dönmenin tek yolunu toplumun her kesiminin aşı olması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çin’de başlayıp dünyaya yayılan pandemi yüzbinlerce insanın ölümüne yol açtı. İki yıldır ülkemizde sürdürülen pandemi sürecinde devletimiz vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli her türlü çalışmaları yaptı ve yapmaya da devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün talebi doğrultusun da belediyemizin kurduğu aşı stantın da aşılama hizmeti verilmeye devam ediyor. Her kesimden insanın stanta gelerek burada Biontech aşısı yaptırabiliyor günde ortalama 200 kişi, doktor ve hemşireler eşliğinde aşı yaptırıyor. 25 yaş üstü vatandaşa 1 ve 2 doz aşısı yapılan stanta belediyemiz tarafından çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Pandemi sürecinden kurtulmanın ve eski güzel günleri yaşamanın yolu kurallara uyarak aşı olmaktan geçer. Temennimiz her yaştan vatandaşımızın aşısını yaptırmasıdır bu hizmetin her kesimden vatandaşımıza ulaşması için elimizden gelebilecek her türlü hizmeti yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Aşılarını yaptıran vatandaşlar ise çarşı merkezinde kurulan standa giderek aşılarını olduklarını belirterek, “Stantta doktor ve hemşireler tarafından korona virüs aşısını yaptırıyoruz. Bizlere gerekli her türlü bilgileri vererek aşımızı yaptırıyoruz. Stantın kurulması ile birlikte sıra beklemeden anında aşılarımızı oluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Umarız bir an önce pandemi sürecinden kurtulur sosyal mesafe ve maskelerin olmadığı güzel günlerimize döneriz” dediler.

