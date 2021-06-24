Van Büyükşehir zabıtası fırınları denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir zabıtası fırınları denetledi

İHA

Van Büyükşehir zabıtası fırınları denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi fırın ve pastaneleri denetleyerek, sıkıntılı işletmelere cezai işlem uyguladı.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Zabıtası, gıda mühendisleri eşliğinde merkez ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, merkezdeki fırın ve pastaneleri tek tek denetledi. Denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletmelere temizlik, hijyen, ruhsat ve gramajı eksik ekmeklerden dolayı cezai işlem uygulandı. Vatandaşların da bu noktada duyarlı davranmalarını isteyen zabıta ekipleri, bu tür durumlarda 153 zabıta şikayet hattını aramalarını istedi. Kent genelinde denetimlerin belli periyotlarla devam edeceğini belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tuşba Gençlik Merkezi Voleybol Spor Kulübü 2. Ligde
YEREL HABERLER Tuşba Gençlik Merkezi Voleybol Spor Kulübü 2. Ligde
Van'da yeni tesislerle spora ilgi artacak
YEREL HABERLER Van'da yeni tesislerle spora ilgi artacak
Van’da trafik kazası; 4 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası; 4 yaralı
Çaldıran’da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çaldıran’da korona virüs aşı çadırına yoğun ilgi
Van Büyükşehir’den bilinçli medya kullanımı semineri
YEREL HABERLER Van Büyükşehir’den bilinçli medya kullanımı semineri
Büyükşehir’den toplu taşıma araçlarına sıkı takip
YEREL HABERLER Büyükşehir’den toplu taşıma araçlarına sıkı takip
İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele ...
Van'daki kuraklık çiftçileri endişelendiriyor
YEREL HABERLER Van'daki kuraklık çiftçileri endişelendiriyor
Çaldıran’da 29 kilogram eroin maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Çaldıran’da 29 kilogram eroin maddesi ele geçirildi
Van'da evlat eylemine katılan Atiye anne, kızı Şilan'a kavuşuyor (2)
YEREL HABERLER Van'da evlat eylemine katılan Atiye anne, kızı ...
Tuşba Belediyesi’nden vatandaşlara imar duyurusu
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden vatandaşlara imar duyurusu
Vanlı anneler kızı örgütten kaçan Atiye Dayan’ın sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Vanlı anneler kızı örgütten kaçan Atiye Dayan’ın ...
Vali Bilmez, Erek Caddesinde başlayan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Erek Caddesinde başlayan çalışmaları ...
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor
YEREL HABERLER İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden ...
Van'da evlat eylemine katılan Atiye anne, kızı Şilan'a kavuşuyor
YEREL HABERLER Van'da evlat eylemine katılan Atiye anne, kızı ...
İpekyolu Gençlik Merkezi üniversite sınavına girecek gençlere moral etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER İpekyolu Gençlik Merkezi üniversite sınavına girecek ...
Edremit’te Tarihi Şamran Kanalı’nın geleceği masaya yatırıldı Edremit’te ‘Tüm Yönleriyle Tarihi Şamran Kanalının Geleceği Çalıştayı’ yapıldı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez; “Herkes elini taşın altına koyacak” Edremit Belediye Başkanı İsmail Say; “3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı’nı kurutursak tarih bizi affetmez” Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış; “Hem kültürel hem de tarımsal anlamda bu değerimize sahip çıkmalıyız”
YEREL HABERLER Edremit’te Tarihi Şamran Kanalı’nın geleceği masaya ...
Bir evlat nöbeti daha sonuç verdi
YEREL HABERLER Bir evlat nöbeti daha sonuç verdi
Van'da seyir halindeki TIR alev alev yandı
YEREL HABERLER Van'da seyir halindeki TIR alev alev yandı
Van'da tır yol ortasında alev alev yandı Yanan tıra ilk müdahaleyi TOMA yaptı
YEREL HABERLER Van'da tır yol ortasında alev alev yandı Yanan tıra ...
İpekyolu Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırmaya ...
Türkerler VEPSAŞ’tan online abonelik işlemleri dönemi
YEREL HABERLER Türkerler VEPSAŞ’tan online abonelik işlemleri dönemi
Tuşba Belediyesinden çocuklar için uçurtma şenliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden çocuklar için uçurtma şenliği