Fransa Büyükelçisi Magro, Vali Bilmez’i ziyaret etti.

Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.

Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Van programı kapsamında beraberindeki AB İşlerinden Sorumlu Müsteşar Matthieu Combe ve İç Güvenlik Ataşesi Xavier Claudel ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref defterini imzalayan Büyükelçi Magro ve beraberindeki heyet, daha sonra makama geçerek Vali Bilmez ile bir süre görüştü. Makam ziyareti, günün anısına karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.

Makam ziyaretinin ardından Valilik Ali Paşa toplantı salonunda Vali Mehmet Emin Bilmez, Büyükelçi Herve Magro ile heyeti, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca’nın katılımıyla yapılan toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

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