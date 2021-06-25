Van’da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenci ve refakatçilerini ücretsiz taşıyacak.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı otobüsler, 2627 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş belgesini gösteren öğrencilerin ve refakatçilerine ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Olası yoğunluğun önüne geçmek içinde mevcut güzergahlara ek seferler de bırakıldı. Trafikte aksama yaşanmaması için toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda öğrenci ve refakatçilerinin hassasiyet göstermesi gerektiği belirtildi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sınava girecek öğrencilere de başarı diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.