Fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İncealan Mahallesi’nde meydana geldi. İneğin fosseptik çukuruna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, kepçe yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Hayvan sahibi, desteklerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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