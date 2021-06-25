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Van´da muhtarlık yüzünden kan davalı olan iki aile barıştırıldı

DHA

Van´da muhtarlık yüzünden kan davalı olan iki aile barıştırıldı


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesine bağlı Kırkdeğirmen Mahallesi'nde, Sin ve Korkmaz aileleri arasında 2014 yalında yapılan muhtarlık adayı seçimi yüzünden başlayan husumet, bir yıl önce ilçe pazarında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüyle kan davasına dönüştü. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, milletvekilleri ile bölgedeki kanaat önderlerinin devreye girmesiyle iki aile arasında 7 yıl önce başlayan husumet barışla sonuçlandı.
Van´ın Erciş ilçesine bağlı Kırkdeğirmen Mahallesi´nde oturan Sin ve Korkmaz  aileleri arasında  2014 yılında yerel seçimlerinde muhtarlık adaylığı sürecinde anlaşmazlık başladı. İki aile arasında bir yıl önce ilçenin hayvan pazarında çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada İbrahim Korkmaz, silahla vurularak öldürülürken, her iki aileden 4 kişi de yaralandı. Korkmaz'ı silahla vuran eski Muhtar Zeynel Abidin Sin de tutuklandı.
Muhtarlık seçimi yüzünden aralarında husumet bulunan Sin ve Korkmaz ailelerini barıştırmak için milletvekilleri, bölgenin kanaat öderleri ve bazı muhtarlar girişimlerde bulundu. İkna edilen aileler Erciş ilçesinde bir düğün salonunda bir araya geldi. Barış yemeğinin verildiği törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahad Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili  Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, husumetli aileler ile yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan barış töreni ile kan davalı olan Sin ve Kormaz aileleri barıştırıldı. 
Husumetli ailelerinin barışma töreninde konuşan Vali Bilmez,"Yaşanan tatsız bir olaydan ötürü bir sıkıntı mevcuttu. Jandarmamız sürekli sahada tedbir almaya çalıştı ve bütün engelleri kaldırdı. Bugün şükürler olsun olumlu bir şekilde sonuçlandı. Hocamızın okuyacağı dua ve yemekten sonra Kuran´ın huzurunda tokalaşarak bir tatsızlığı ilelebet ortadan kaldıracağız. Zaten akrabayız, yeni bir sayfa açarak dostluğumuzu, kardeşliğimizi, komşuluğumuzu pekiştirerek inşallah devam edeceğiz. Bu barışın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Dua ve konuşmaların ardından iki aile fertleri birlikte barış yemeği yyiyerek, kan davasını sonlandırdı.
 DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-06-25 22:59:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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