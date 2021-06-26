Çaldıran Belediyesinden sınava girecek öğrencilere servis hizmeti

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere servis hizmeti verdi.

Çaldıran Belediyesi, ilçede de YKS’ye girecek olan öğrencileri kırsal mahallelerden alarak okullara taşıdı. Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafınca maske ve dezenfektan malzemesi verilen öğrenciler, belediye binası önünde servis aracına binerek sınav merkezi olan Erciş ilçesine ve Van il merkezine taşındı.

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilere başarılar dileyen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Ülke genelinde yapılan YKS’ye girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerimizi merkez ve kırsal mahallelerden alarak sınav merkezlerine ulaştırdık. Aylardır durmadan emek veren öğrencilerimiz üniversiteye girmek için iki gün sınava girecekler. Çaldıran Belediyesi olarak sınavlara girecek olan öğrencilerimize iki günlük servis ayarlayarak sınava yerlerine ulaşmalarını sağladık. Sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak maske ve dezenfektan malzemelerini dağıttık. Personellerimiz tarafından titizlikle yapılan bu hizmetin ardından sınav sonrası tekrar öğrencilerimiz belirlenen noktalardan alınarak merkez ve kırsal mahallelerdeki ikamet yerlerine bırakılacak. Sınavlara girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Temennimiz, öğrencilerimizin hayal ettiği bölümleri kazanmalarıdır” dedi.

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