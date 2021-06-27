Bakan Soylu İran sınırında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında yapılması planlanan güvenlik duvarıyla ilgili incelemelerde bulundu.
Öğle saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile Çaldıran ilçesindeki Tendürek bölgesindeki askeri üs bölgesi ve Hangedik Hudut Karakolunu ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Vanİran sınırında yapılması planlanan sınır duvarlarıyla ilgili incelemelerde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.