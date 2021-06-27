Bakan Soylu depremzedelerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen depremin ardından yapılan örnek konutta incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.



Öğle saatlerinde Van’a gelerek Çaldıran ilçesinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile Başkale ilçesine geçti. İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma yol açan 5.9'luk depremin ardından yapılan örnek konutta ve konutların yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda konutların yapılacağını belirten Bakan Soylu, “Bir kısmınız ‘kendimiz yapalım’ diyorsunuz. Tecrübemiz şu, daha önce de depremler oldu. Parasını verdik vatandaş kendi evini yaptı. O evler tekrar yıkıldı. Biz devlet olarak o zaman nasıl bir durumda kaldık. ‘Depremde yapılan evler yıkıldı’ dediler, anlatamıyoruz. Biz yapmadık, parasını verdik onlar yaptı. Oysa bizim yaptıklarımız projesiyle, çelik konstrüksiyon, su ve elektrik tesisatıyla ısı yalıtımıyla biz sizi düşünerek bunları ortaya koyuyoruz. Güneş enerjisi hattı da gelecek. Benim sizden talebim, merkezde fay hattının olmadığı ve uzmanların olabilir dediği yerlere yapılacak. Ancak fay hattının etkileyebileceği yerlerde bizim bir şey yapmamız mümkün değil. Size yanlış yapmış oluruz. Haksızlık etmiş oluruz. Bu meseleleri hep birlikte istişareyle eğer çözersek bir sonuç alırız” dedi.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma yol açan 5.9'luk depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralanmıştı.

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