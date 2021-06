Prof. Dr. Sünnetçioğlu: “Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşıdır”

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kafe ve restoran işletmecilerini korona virüs salgına karşı ve aşı yapmaları konusunda bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplileri ile kafe ve restoran işletmecileri ve çalışanlarını korona virüs salgına karşı bilgilendirdi. Kafede bulunanlara korona virüs aşısının da yapıldığını belirten Prof. Dr. Sünnetçioğlu, kademeli normalleşme sürecinden itibaren sosyal hayatta yasakların kısmen azaltılması ile aşı uygulamasına hız verildiğini kaydetti. Sünnetçioğlu, "Bu mücadele sırasında en çok etkilenen sektörlerden birisi de kafe ve restoran tarzı işletmelerimiz oldu. Her yerde olduğu gibi kafe ve restoranlarda da alınması gereken birçok tedbir var. Özellikle ortak kullanım alanlarında maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edilmeli ve ayrıca sağlığımız için mutlaka korona virüs aşılarımızı yapalım. Bu mücadelede birlikte hareket ederek başarılı olacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Sünnetçioğlu, kafe ve restoranlarda alınması gereken önlemler hakkında da bilgiler vererek, çalışan personelin de nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Sünnetçioğlu, “Bir an önce normalleşemeye girebilmek için herkesi aşı yapmaya davet ediyoruz. Unutmayalım her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşıdır. Lütfen aşılarımızı olalım. COVID19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmaktadır. Çay bahçeleri, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yemeiçme hizmeti sunan işletmelere yoğun talebin olması, kişiler arası sosyal mesafenin korunamaması, sık dokunulan yüzeylere temas nedeniyle COVID19 bulaşması açısından riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle talep gören bu alanlar da COVID19 kapsamında bakanlığımızın belirlediği kurallara uyulmalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.