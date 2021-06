Van’da 2016 yılında hizmete açılan Double Tree By Hilton Van Oteli yeni görünümüyle göz kamaştırıyor.

Türkiye’deki onuncu otelini Van’da açarak, ilk uluslar arası oteli kente getiren Double Tree By Hilton Van Oteli yenilendi. Van’a dünya standartlarında bir hizmet anlayışı getiren Double Tree By Hilton; yıllardır Van Gölü manzaralı 13’ü süit oda olmak üzere 94 odası, bin konuğa kadar ağırlama imkanı sunan 6 esnek toplantı salonu ve 713 metrekare büyüklüğünde kolonsuz bir balo salonu ile Van ve bölgeye hizmet veriyordu. Son teknoloji ürünler ile donatılan otelin yeni görünümü adeta göz kamaştırıyor. Yenileme çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Double Tree By Hilton Van Genel Müdürü Rıdvan Ensari, yaklaşık bir buçuk aydır yoğun bir tadilat dönemi yaşadıklarını ifade ederek, “Odalarımızda duvar kağıtlarından, çalışma masası ve sandalyeye, halılardan son teknoloji TV’ye kadar her şeyi yeniledik. Yine restoranımızı A’dan Z’ye yenileyerek misafirlerimize eşsiz bir ortam sunduk. Bunun yanında kurumsal misafirlerimizin konforu düşünülerek lobi çalışma alanında, bütün teknolojik imkanların üst limitte servis edildiği alan yapılmıştır. Yine asma katımızda yer alan bar yenilenip, mevcut katta modern teknoloji ile donanmış iki toplantı salonu yapıldı. Ben bütün bu çalışmalarda bana destek sunan Akay ailesine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

